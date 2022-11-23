В Нижнем Новгороде оштрафовали дочь погибшей журналистки Ирины Славной

Нижегородский районный суд оштрафовал Маргариту Мурахтаеву, дочь погибшей журналистки Ирины Славной, на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии. Об этом сообщает издание «7х7».

Маргарита Мурахтаева во вторую годовщину смерти своей матери провела антивоенный пикет с плакатом: «Моя мама сказала бы: "Путин иди к черту со своей войной", но Путин убил ее раньше». После этого на нее составили протокол о «дискредитации» российской армии.

Мурахтаева прокомментировала в своих соцсетях решение суда. «За эти почти два месяца я лишилась работы, получила шквал критики, потеряла надежду на то, что у меня есть будущее в этой стране, но ни на минуту не пожалела о том, что сказала», — написала она.

Нижегородская журналистка Ирина Славина 2 октября 2020 года подожгла себя у здания МВД. Ее последней записью в соцсетях было: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». За день до этого силовики провели у нее обыск по делу о сотрудничестве с организацией «Открытая Россия».

Фото: SOTA