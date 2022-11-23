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#Новости

В Нижнем Новгороде оштрафовали дочь погибшей журналистки Ирины Славной

23.11.2022

Во вторую годовщину смерти своей матери она провела антивоенный пикет

Нижегородский районный суд оштрафовал Маргариту Мурахтаеву, дочь погибшей журналистки Ирины Славной, на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии. Об этом сообщает издание «7х7».

Маргарита Мурахтаева во вторую годовщину смерти своей матери провела антивоенный пикет с плакатом: «Моя мама сказала бы: "Путин иди к черту со своей войной", но Путин убил ее раньше». После этого на нее составили протокол о «дискредитации» российской армии.

Мурахтаева прокомментировала в своих соцсетях решение суда. «За эти почти два месяца я лишилась работы, получила шквал критики, потеряла надежду на то, что у меня есть будущее в этой стране, но ни на минуту не пожалела о том, что сказала», — написала она.

Нижегородская журналистка Ирина Славина 2 октября 2020 года подожгла себя у здания МВД. Ее последней записью в соцсетях было: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». За день до этого силовики провели у нее обыск по делу о сотрудничестве с организацией «Открытая Россия».

Фото: SOTA

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