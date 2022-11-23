Депутаты требуют проверить 150 россиян на призывы к введению антироссийских санкций

Комиссия по противодействию вмешательству в дела России намерена направить в правоохранительные органы материалы на 150 граждан, которые высказывались за введение антироссийских санкций. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В распоряжении Комиссии Госдумы есть материалы в отношении более чем 150 граждан, выступавших с призывами к введению санкций против нашей страны», — заявил глава комиссии Василий Пискарев, добавив, что собранные материалы вскоре окажутся в распоряжении полиции.

По словам Пискарева, высказывания людей из списка проверят на призывы к введению антироссийских санкций (ст. 20.3.4 КоАП РФ). Тем, кто уже привлекался по данной административной статье, будет грозить уголовное преследование (ст. 284.2 УК РФ).

Кроме того, стало известно, что парламентарии требует признать деятельность 30 неправительственных организаций, гражданских структур и общественных объединений из 16 недружественных стран нежелательной или экстремистской.