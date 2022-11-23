В Госдуме требуют признать нежелательной или экстремистской деятельность 30 НПО из 16 «недружественных» стран

Комиссия по противодействию вмешательству в дела России требует признать деятельность 30 неправительственных организаций, гражданских структур и общественных объединений из 16 недружественных стран нежелательной или экстремистской. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По словам главы комиссии Василия Пискарева, речь идет об организациях из Австралии, Австрии, США, Венгрии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, ФРГ, Черногории, Чехии и Швеции. В списке оказались такие организации, как НПО «Svoboda Alliance», «Русская Америка за демократию в России», Проект «Ковчег», «Датские друзья демократической России», «Евразийская ассоциация снижения вреда», Ассоциация «RUHelp – Russians against the war», «Форум свободной России» (Латвия) и другие.

В комиссии считают, что все перечисленные организации подконтрольны правительствам стран НАТО и нацелены на подрыв России изнутри. Кроме того, парламентарии считают, что данные НПО причастны к организации внутренних беспорядков, укреплении сепаратистских настроений, вмешательстве в выборы, пропаганде наркотиков, а также антироссийской деятельности «в контексте проведения СВО на Украине».







