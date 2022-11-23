Европарламент признал Россию страной-спонсором терроризма

Европарламент большинством голосом принял резолюцию, в которой признал Россию страной-спонсором терроризма. За проголосовали 494 евродепутата, 58 — выступили против, еще 44 воздержались. Проект документа опубликован на сайте законодателей ЕС.

«Преднамеренные нападения и зверства, совершенные Российской Федерацией против гражданского населения Украины, разрушение гражданской инфраструктуры и другие серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права равносильны актам террора», — говорится в документе.

Европейские законодатели также обвинили Россию в глобальном продовольственном кризисе, а также незаконном присоединении украинских территорий. Помимо этого, упоминается поддержка президента Сирии Башара Асада и приговор по делу МН17. Резолюция носит рекомендательный характер. Как отмечает Би-би-си, юридических последствий для Москвы у этого решения пока нет.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал решение Европарламента, заявив, что «Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике террора в Украине и мире».