Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал объявил голодовку

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся под стражей с июля 2020 года, объявил голодовку в знак протеста против действий судьи. Об этом сообщает SOTAvision.

Фургал объявил голодовку из-за того, что на заседании 23 ноября судья прекратил стадию представления доказательств стороны защиты и объявил стадию дополнений. Мнения сторон также не были заслушаны.

Экс-губернатора обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц организованной группой из корыстных побуждений, убийстве двух и более лиц в тех же обстоятельствах и незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Его арестовали в июле 2020 года, после чего в Хабаровске начались масштабные митинги, которые продолжались несколько месяцев.

Сам Фургал неоднократно заявлял о давлении со стороны следователей и называл дело полностью заказным. «Могу сказать совершенно ответственно, что нет не только неопровержимых доказательств, вообще нет никаких доказательств», — сказал он.



По словам экс-главы Хабаровского края, два свидетеля, на показаниях которых строится все дело, находятся под давлением. Речь идет о бывшем деловом партнере Сергея Фургала Николае Мистрюкове и экс-полицейском Владимире Першине. Фургал заявил, что Першин сидел в колонии «за вымогательство и шантаж» и требовал у Мистрюкова деньги. Последнего, по его словам, в СИЗО лишили адвокатов, «и после проведения «определенных» действий он согласился принять версию следствия».

