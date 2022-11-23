Фигуранта «маяковского дела» Артема Камардина на месяц отправили в психиатрический центр для прохождения экспертизы

Фигуранта «маяковского дела» Артема Камардина отправили на месяц в психиатрический центр им. Сербского для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на адвоката обвиняемого Леонида Соловьева. По словам защитника, данная процедура является стандартной.

Как уточняет SOTAvision, о том, что Камардина отпарили в психиатрический центр им. Сербского, стало известно сегодня на его апелляционном слушании — при этом поэт находится в стационаре с 21 ноября. Мосгорсуд отказался рассматривать дело без участия обвиняемого, так как он настаивал на личном присутствии в суде. Адвокат Леонид Соловьев поддержал требования подзащитного.

26 сентября «Новая газета. Европа» сообщила о пытках в отношении поэта и активиста Артема Камардина, к которому в квартиру вломились силовики. По данным журналистов, его сильно избили и изнасиловали гантелей, после чего заставили извиниться на камеру. Видео с его изнасилованием силовики показали его девушке Александре Поповой. Вместе с Камардиным по «маяковскому делу» также проходят Николай Дайнеко и Егор Штовба.