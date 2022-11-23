«Медиазона»*: приморских морпехов, которые жаловались на командование, решили оставить на передовой в Павловке

Командование отказалось выводить из-под Павловки морпехов 155-й бригады, которые жаловались на командование и рассказывали о больших потерях. Об этом «Медиазоне»* рассказал один из бойцов, пожелавший остаться анонимным.

14 ноября Минобороны РФ объявило о взятии Павловки. После того, как село перешло под контроль российских войск, командование решило отвести с передовой приморских морпехов — но, как рассказал собеседник «Медиазоны»*, не всех.

«Те, кто больше всего возмущался, кто писал письмо и отказывался штурмовать, остаются и дальше на позициях, а тех, кто не конфликтовал с командованием, отведут в тыл для ротации», — рассказал военнослужащий.

Морпех предполагает, что командование таким образом намерено «ликвидировать неугодных», что, по его словам, во время боевых действий не является проблемой. По его оценкам, на передовой останутся 100-150 его сослуживцев.

«Нас менять не будут, так как мы получили задачу укреплять оборону в Павловке и готовиться для штурмовых действий», — объяснил он.

Военный рассказал «Медиазоне»*, что после штурма Павловки бойцы «психологически подавлены» и «никто не празднует, ибо пацанов умерло очень много» — сам он всего за два дня потерял четверых друзей. Всего, по его оценкам, на передовой погибло до 500 человек, самые интенсивные бои шли 9 и 10 ноября.



На прошлой неделе губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил в больнице раненных военнослужащих 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которых отправили на штурм Павловки после жалоб на большие потери. По словам главы региона, военные «чувствуют себя хорошо» и «передают большой привет».

*«Медиазону» Минюст РФ считает «иностранным агентом»