Сразу в нескольких областях Украины раздаются взрывы

UPD:

По меньшей мере один человек погиб, более 20 пострадали в результате российского ракетного обстрела Киевской области. Об этом сообщил глава областной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, несколько ракет попали в объекты критической инфраструктуры. Также зафиксированы прилеты в многоэтажные дома в Вышгороде и в частный сектор в Чабанах. Регион полностью обесточен, частично приостановлено тепло- и водоснабжение.



После сегодняшних обстрелов Хмельницкая АЭС была отключена от энергосистемы, Ровенская АЭС — переведена в аварийный режим работы, а на Южно-Украинской АЭС произошла аварийная остановка энергоблоков. В «Энергоатоме» утверждают, что с последний электростанцией все в порядке, просто «некуда выдавать электроэнергию».

На четвертой и последней украинской АЭС — Запорожской — из-за регулярных обстрелов выведены из строя линии электропередачи. Они необходимы для охлаждения ядерного топлива внутри реакторов.



После российских обстрелов был частично остановлен участок нефтепровода «Дружба» — через него идут поставки топлива в Германию, Польшу, Беларусь, Венгрию, Словакию, Чехию и Австрию. В «Транснефти» утверждают, что прокачка с территории Беларуси в направлении Украины пока продолжается. Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала отключение света в стране после ракетных ударов России по Украине.

«Россия оставила Молдову в темноте. <...> Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде, который намеренно убивает людей из простого желания оставлять другие народы в нищите и унижении», — заявила она.

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UPD: В Киеве из-за обстрелов приостановлена подача воды, сообщил мэр Виталий Кличко.

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UPD: В Киеве зафиксировали прилет в двухэтажное здание. В результате удара три человека погибли, шесть пострадали, сообщили местные власти.

Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев и подконтрольное Киеву Запорожье частично без света, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ. Львов полностью обесточен.



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UPD: На Южноукраинской атомной станции произошло аварийное отключение всех энергоблоков. Причиной тому стало понижение частоты в сети.

Тем временем, в нескольких районах Харькова отключился свет, в городе перестало работать метро и электротранспорт. Столичное метро также обесточено.

В Укрэнерго сообщили, что во всех регионах Украины начались аварийные отключения. Они будут продолжаться в течение ближайших суток. Ремонтные работы затруднены из-за мороза и ледяного дождя.

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UPD: В Кишинева и других районах Молдавии после ракетных ударов по Украине начались массовые отключения электроэнергии, сообщил министр инфраструктуры Андрей Спыну.

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UPD: В Винницкой области Украины под обстрел попали объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.



Тем временем, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о еще нескольких взрывах в разных районах города. Экстренные службы и медики следуют на места.

Попадания в объекты критической инфраструктуры также зафиксированы во Львовской и Кировоградской областях.

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UPD: Украинские Telegram-каналы сообщают о прилетах в Киеве. Мэр города Виталий Кличко подтвердил попадание ракеты в объект инфраструктуры. В левобережных районах после взрывов перебои с водоснабжением и светом, пишет РИА Новости. В городе вводятся экстренные отключения электроэнергии.



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Серия взрывов прогремела в Одесской, Николаевской и Запорожской областях, в регионах объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинский Telegram-канал Klymenko Time.

По предварительным данным, в регионах работает система ПВО. Воздушная тревога объявлена также в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Криворожской, Винницкой, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Сумской, Херсонской, Киевской и Днепропетровской областях. Высок риск ракетного удара.







