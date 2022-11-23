СБУ обнаружила в Киево-Печерской Лавре и монастырях пророссийскую литературу и россиян

СБУ сообщила, что обнаружила пророссийскую литературу, миллионы наличных и «подозрительных» граждан России после обысков в Киево-Печерской Лавре и монастырях Ровенской области.

Всего осмотрено более 350 церковных зданий и опрошено 850 человек. Больше 50 человек отправили на допрос на полиграфе.

«Среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе граждане РФ, находившиеся на территории объектов»‎, — сообщили в СБУ. — «При проверке документов некоторые предоставляли паспорта и военные билеты СССР, не имели оригиналов документов, а только их копии, либо имели паспорта граждан Украины с признаками подделки или повреждения. В настоящее время они проходят тщательную экспертизу»‎.

Также был обнаружен гражданин Украины, который может быть причастен к работе пророссийского информагентства.

При обысках нашли пророссийскую литературу, используемую для обучения в семинариях и приходских школах «для пропаганды «русского мира». В зданиях обнаружено около 2 млн гривен наличными, более 100 тыс. долларов США и несколько тысяч рублей.

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отчет СБУ.

«Можно было обыск в бункере Зеленского провести. Представляете, что там найдут?»‎ — написала она.

Обыски в Киево-Печерской Лавре прошли вчера. В СБУ назвали это контрразведывательной мероприятиями. На прошлой неделе было возбуждено уголовное дело «об оправдании военной агрессии России против Украины» из-за песни о «пробуждении Матушки-Руси»‎, спетой в одном из храмов Киево-Печерской Лавры.

Фото: СБУ.