СБУ обнаружила в Киево-Печерской Лавре и монастырях пророссийскую литературу и россиян

СБУ сообщила, что обнаружила пророссийскую литературу, миллионы наличных и «подозрительных» граждан России после обысков в Киево-Печерской Лавре и монастырях Ровенской области.
Всего осмотрено более 350 церковных зданий и опрошено 850 человек. Больше 50 человек отправили на допрос на полиграфе.
«Среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе граждане РФ, находившиеся на территории объектов», — сообщили в СБУ. — «При проверке документов некоторые предоставляли паспорта и военные билеты СССР, не имели оригиналов документов, а только их копии, либо имели паспорта граждан Украины с признаками подделки или повреждения. В настоящее время они проходят тщательную экспертизу».
Также был обнаружен гражданин Украины, который может быть причастен к работе пророссийского информагентства.
При обысках нашли пророссийскую литературу, используемую для обучения в семинариях и приходских школах «для пропаганды «русского мира». В зданиях обнаружено около 2 млн гривен наличными, более 100 тыс. долларов США и несколько тысяч рублей.
Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отчет СБУ.
«Можно было обыск в бункере Зеленского провести. Представляете, что там найдут?» — написала она.
Обыски в Киево-Печерской Лавре прошли вчера. В СБУ назвали это контрразведывательной мероприятиями. На прошлой неделе было возбуждено уголовное дело «об оправдании военной агрессии России против Украины» из-за песни о «пробуждении Матушки-Руси», спетой в одном из храмов Киево-Печерской Лавры.
Фото: СБУ.