Совет ОДКБ согласовал проект решения о помощи Армении

В Ереване прошло заседание совета коллективной безопасности ОДКБ. В целом проект о помощи Армении согласован.

«В целом согласован проект решения Совета коллективной безопасности о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения», – цитирует Генсекретаря ОДКБ Станислава Зася РИА Новости.

Как отметил Зась, на армяно-азербайджанской границе почти ежедневно происходят перестрелки, сообщает «Новости Армении»‎. Он отметил усилия Армении по мирному урегулированию конфликта.

«Та информация, которая к нам поступает, подтверждает, что практически каждый день происходят перестрелки на армяно-азербайджанской границе. Обсуждению складывающихся угроз для Армении были посвящены три внеочередные сессии Совета коллективной безопасности»‎, — рассказал Зась.

Заседание проводится совместно с Советом министров иностранных дел, Советом министров обороны, Комитетом секретарей Советов безопасности ОДКБ. На встречу от России приехали глава МИД России Сергей Лавров, глава Совбеза Николай Патрушев и министр обороны Сергей Шойгу.

Как отмечает ТАСС, на саммит ОДКБ должен приехать и Владимир Путин. Участие во встрече подтвердили премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон. Будет ли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, неизвестно.

В Ереване накануне визита Путина прошли протестные акции против российского президента, пишет «Кавказский узел»‎*. Участники скандировали «враг ОДКБ»‎ и «враг Россия»‎, подчеркивая, что ОДКБ пока не сделал ничего для обеспечения безопасности Армении.

Фото: МИД России.

*«Кавказский узел»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.