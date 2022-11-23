«Досье»‎*: задержанные в Швеции россияне могут быть связаны с ГРУ

Журналисты центра «Досье»‎* рассказали подробности о задержании по подозрению в шпионаже двух россиян в Швеции. По мнению расследователей, они могут быть связаны с радиоэлектронной разведкой ГРУ.

Операция по задержанию прошла вчера около 6:00 в Стокгольме. В ней участвовали вооруженные силы. Очевидцы сообщили, что силовики спустились в дом россиян с вертолетов и вся операция заняла около минуты. В шведской полиции объяснили скорость тем, что нельзя было допустить, чтобы подозреваемые «спустили документы в унитаз или уничтожили компьютеры».

Задержанными оказалась семейная пара — Сергей Скворцов (1963) и Елена Кулькова (1964). Они живут в Швеции с 1997 года, имеют двойное гражданство. Оба имеют образование в области электроники и техники.

У Скворцова два ИНН, хотя этот документ выдается один раз. На них зарегистрированы разные компании: по копированию звукозаписей, оптовой торговле продуктами и строительная фирма, работавшая с дочерними структурами «Газпрома».

Полиция Швеции считает, что Скворцов занимался агрессивным шпионажем как минимум с 2013 года. По их мнению, он собирал сведения о еще одной стране, но ее не назвали. Его жена обвиняется в содействии преступлению.

Судя по данным в профиле Скворцова в LinkedIn, он руководил компанией BDT Stockholm AB, которая специализируется на производстве, тестировании, экспорте и импорте электронных компонентов. Также предприятие занималось экспортом в Россию. По мнению журналистов, их работа могла быть связана с радиоэлектронной разведкой ГРУ.





*Центр «Досье»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.