На бывшем заводе Renault начали собирать «Москвичи»‎

ТАСС сообщило, что на заводе Renault начали собирать автомобили «Москвич 3»‎. Начать продажи планируют в декабре 2022 года. В перспективе, сообщали в правительстве Москвы, «Москвичи»‎ станут электромобилями.

Компания Renault решила передать свою долю в российском бизнесе правительству Москвы в апреле. Окончательнй перевод в госсобственность состоялся в мае.

Renault — не единственный автопроизводитель, покинувший российский рынок из-за боев в Украине. Продали российские активы также Nissan, Kia и другие компании. Причина не только в осуждении действий Москвы: предприятия не могут наладить поставки запчастей и комплектующих из-за санкций.