Пригожин сообщил, что не собирается занять должность губернатора Санкт-Петербурга

Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала ответ на запрос дл Republic*. Дмитрий Колезев* пытался выяснить возможные политические планы у создателя ЧВК «Вагнера»‎. По словам Пригожина, он не собирается создавать политические партии или занимать место губернатора Санкт-Петербурга.

«Я не собираюсь создавать никакой политической структуры... поддерживать ни одну из политических структур и участвовать в ее руководстве», — сообщил создатель ЧВК «Вагнера»‎.

Пригожин повторил, что, по его мнению губернатор Санкт-Петербурге Александр Беглов «не способен полноценно управлять городом»‎

«Ни в коем случае я не собираюсь ни становиться назначенным губернатором, ни баллотироваться никоим образом в губернаторы Санкт-Петербурга. Для этого в стране есть другие хорошие специалисты», — ответил Пригожин на вопрос о возможном губернаторстве.

Он также раскритиковал представителей «элит»‎ из-за того, что они делают недостаточно «не только для победы в войне»‎, но и «для защиты интересов и чести Российской Федерации»‎. По мнению Пригожина, положительный пример показывают Малафеев и Дугин и, вероятно, «есть еще кто-то, однако их очень ограниченное количество».

Евгений Пригожин подал заявление на Беглова в Генпрокуратуру о том, что тот «создал преступное сообщество с целью разграбления госбюджета», а позже попросил надзорный орган проверить его по статье о госизмене. Их конфликт длится около двух лет. Вчера стало известно о том, что Пригожин выложил в избирательную кампанию Беглова до 2 млрд рублей и в ответ на «спонсорскую помощь» надеялся получить крупные инфраструктурные проекты.

*Republic и Дмитрия Колезева Минюст России считает «иностранными агентами»‎.