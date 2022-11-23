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#Новости

Студенты в Воронежской области сделали мобильные печи для российских военных

23.11.2022

Они также изготовили окопные свечи

Администрация Острогожского района сообщила, что студенты Острогожского многопрофильного техникума изготовили для российских военных партию мобильных печей. 

«Свой вклад в победу ребята внесли и тем, что изготовили окопные свечи для бойцов, которые согреют наших военнослужащих и мобилизованных граждан в зимние холода»‎, — написали в сообществе администрации. 

Школьников все чаще привлекают к снабжению военных. На Ямале школьники шили одежду для военных после уроков, в других регионах детей призывали участвовать в благотворительных мероприятиях. 


Фото: администрация Острогожского района.



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