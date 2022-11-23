Студенты в Воронежской области сделали мобильные печи для российских военных

Администрация Острогожского района сообщила, что студенты Острогожского многопрофильного техникума изготовили для российских военных партию мобильных печей.
«Свой вклад в победу ребята внесли и тем, что изготовили окопные свечи для бойцов, которые согреют наших военнослужащих и мобилизованных граждан в зимние холода», — написали в сообществе администрации.
Школьников все чаще привлекают к снабжению военных. На Ямале школьники шили одежду для военных после уроков, в других регионах детей призывали участвовать в благотворительных мероприятиях.
Фото: администрация Острогожского района.