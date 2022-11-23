Издание DOXA требуют признать экстремистской организацией

Депутаты Госдумы потребовали признать «экстремистской организацией»‎ издание DOXA. Глава думской комиссии по противодействию вмешательству в дела России Василий Пискарев сообщил, что соответствующее обращение направлено в Генпрокуратуру.

«Нами установлено, что на информационных ресурсах издания размещены инструкции по совершению поджогов российских военкоматов, отделов полиции и боевой техники, изготовлению «коктейлей Молотова», материалы по проведению массовых публичных мероприятий с нарушением закона, советы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов», — уверен Пискарев.

Он добавил, что журналисты DOXA вовлекают молодежь в «противоправную деятельность»‎. И эти попытки должны быть прекращены.

Студенческий журнал DOXA с 28 февраля заблокирован Роскомнадзором. В апреле 2022 года четыре редактора — Владимир Метелкин, Наталия Тышкевич, Армен Арамян и Алла Гутникова — приговорены к исправительным работам за «привлечение несовершеннолетних к противоправным действиям»‎.

На фото: Армен Арамян, Наталья Тышкевич, Алла Гутникова и Владимир Метелкин (AFP/Кирилл Кудрявцев).