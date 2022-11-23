Bloomberg: в шести из девяти стран отказались работать с российской платежной системой «МИР»‎

Агентство Bloomberg сообщило, что банки в шести из девяти стран отказались работать с российской платежной системой «МИР»‎. Причиной отказов стали возможные санкции США.

Платежная система «МИР»‎ должна была стать альтернативой Visa и MasterCard. Собеседники агентства считают, что российская система «потерпела крах»‎: от нее полностью или частично отказались банки Турции, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Вьетнама.

В ЦБ были удивлены таким подходом банков дружественных государств и ищут альтернативные решения.

Финансовые организации опасаются введения санкций. В США считали, что с помощью «МИРа»‎ Россия обходит введенные ограничения. По мнению президента российской Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, санкционные опасения перевешивают интерес к комиссионным доходам.