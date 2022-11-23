Bloomberg: в шести из девяти стран отказались работать с российской платежной системой «МИР»‎

Агентство Bloomberg сообщило, что банки в шести из девяти стран отказались работать с российской платежной системой «МИР». Причиной отказов стали возможные санкции США.
Платежная система «МИР» должна была стать альтернативой Visa и MasterCard. Собеседники агентства считают, что российская система «потерпела крах»: от нее полностью или частично отказались банки Турции, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Вьетнама.
В ЦБ были удивлены таким подходом банков дружественных государств и ищут альтернативные решения.
Финансовые организации опасаются введения санкций. В США считали, что с помощью «МИРа» Россия обходит введенные ограничения. По мнению президента российской Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, санкционные опасения перевешивают интерес к комиссионным доходам.