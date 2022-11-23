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#Новости

В штате Вирджиния произошла стрельба в супермаркете

23.11.2022

Полиция сообщает, что погибли не менее 10 человек

Журналисты Reuters сообщили, что в штате Вирджиния, в Чесапике, произошла стрельба в супермаркете Walmart.

Сообщение поступило в 22:12 по местному времени. Стрелок мертв, но нет данных, был ли он застрелен полицией или совершил самоубийство. 

В полиции сообщили, что погибли не менее 10 человек, но точное число не назвали. 

В компании Walmart заявили, что были «шокированы» произошедшим в своем магазине и тесно сотрудничают с правоохранительными органами. В местной больнице подтвердили информацию о пяти раненых, которые проходят лечение. 



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