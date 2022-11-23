В Иерусалиме произошли два взрыва

UPD:

Jerusalem Post пишет, что число пострадавших увеличилось до 18 человек. Один человек погиб.

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В Иерусалиме с утра прогремели два взрыва. Первый произошел на автобусной остановке. Второй всего через 40 минут на перекрестке.

По информации «Новости Израиля»‎, речь идет о теракте. Первое сообщение о взрыве поступило в 7:06 по местному времени с автобусной остановки на улице Шаарей Йерушалаим. Известно о 11 раненых, четверо в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести.

Второй взрыв произошел в 07:40 на перекрестке Рамот недалеко от автовокзала. Ранены три человека, четыре человека поступили в больницы в состоянии шока.

Полиция блокирует автовокзалы и автобусные остановки. Ведется поиск взрывных устройств.

Фото: Служба скорой помощи МАДА.