Заключенные из Кузбасса, завербованные ЧВК «Вагнер»‎, утверждают, что добровольно отправились в Украину

Заключенные из Кузбасса, ИК-29, записали видео, на котором попросили матерей не беспокоиться: они пришли в ряды наемников ЧВК «Вагнер» добровольно.

«Сейчас проходим подготовку, потом идем в бой. У нас все нормально, не слушайте, че там говорят, матери, не переживайте. Отпускайте своих сыновей, не надо переживать все идет добровольно. Скоро заработаем медали»‎, — говорят на видео заключенные.

Сколько человек были завербованы из колоний Кузбасса — в пресс-службе не ответили. По словам Ольги Романовой*, основателя «Руси сидящей»*‎, из российских колоний в ряды наемников завербовали около 35 тыс. человек.

Gulagu.net сообщили, что из Кемеровской области в ЧВК «Вагнера»‎ 1 ноября в колонии Кузбасса приезжал лично Евгений Пригожин. По оценкам правозащитников, из ИК-43 в Украину отправлено 109 человек, из ИК-44 — 98 человек, из ИК-29 — 143 человека и ещё были отправлены 300 осужденных из ФКУ ИК-37, ФКУ ИК-22 и ФКУ ЛИУ-16.





*Ольгу Романову и «Русь сидящую»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎.