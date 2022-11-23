«Иноагентам»‎ утвердили новую «плашку»‎

Правительство России опубликовало постановление с правилами для «иноагентов». Оно начнет действовать с 1 декабря 2022 года в течение шести лет.
Теперь шрифт «плашки» должен быть вдвое больше шрифта текста и размещаться перед ним, быть на русском языке, а его цвет — «контрастным по отношению к фону». В «иноагентских» видео соответствующее указание должно занимать не меньше 20% изображения по центру не менее чем на 15 секунд.
Изменили и утвержденный текст для «иноагентов»: «Настоящий материал/информация (произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом (наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии), содержащиеся в реестре иностранных агентов) либо касается деятельности иностранного агента наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии), содержащиеся в реестре иностранных агентов)».