«Иноагентам»‎ утвердили новую «плашку»‎

Правительство России опубликовало постановление с правилами для «иноагентов»‎. Оно начнет действовать с 1 декабря 2022 года в течение шести лет.

Теперь шрифт «плашки»‎ должен быть вдвое больше шрифта текста и размещаться перед ним, быть на русском языке, а его цвет — «контрастным по отношению к фону»‎. В «иноагентских»‎ видео соответствующее указание должно занимать не меньше 20% изображения по центру не менее чем на 15 секунд.

Изменили и утвержденный текст для «иноагентов»‎: «Настоящий материал/информация (произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом (наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии), содержащиеся в реестре иностранных агентов) либо касается деятельности иностранного агента наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии), содержащиеся в реестре иностранных агентов)».