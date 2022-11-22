Президенты России и Кубы провели двустороннюю встречу

Президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес провели двустороннюю встречу. Они обсудили несправедливые санкции и поддержку друг друга. После они открыли памятник Фиделю Кастро на севере Москвы.

На встрече президенты подчеркнули, что продолжат многолетнее сотрудничество.

«Мы проводим его (визит — NT), когда обе страны — как Россия, так и Куба — подвержены несправедливым односторонним санкциям и имеют общего врага — это империя янки, которая манипулирует большим числом человечества»‎, — оценил необходимость переговоров Мигель Диас-Канель Бермудес.

Путин добавил, что Куба была есть и будет стратегическим партнером России в международных делах.

Куба с начала боев в Украине поддерживает Россию. Например, последний раз страна голосовала против резолюции Генассамблеи ООН о репарациях Украине.

В своей речи на открытии памятника, Путин сказал, что Кастро был выдающимся государственным и политическим деятелем, основателем современного кубинского государства.

«Фидель Кастро всю свою жизнь посвятил беззаветной борьбе за торжество идей добра, мира и справедливости, за свободу угнетенных народов, за достойную жизнь для простых людей и социальное равенство»‎, — цитирует Путина пресс-служба.

Авторитарный режим Кастро продержался более полувека. За это время страна была в изоляции, из экономики развивался разве что туристический сектор и никелевая промышленность.