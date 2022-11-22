272-й день боев: главное

СБУ провела «контрразведывательные мероприятия»‎ в Киево-Печерской Лавре и монастырях Ровенской области. В спецслужбе назвали целью обысков «недопущение использования Лавры как ячейки «русского мира»‎. В храмах искали иностранных граждан, оружие, запрещенные предметы, диверсантов. Неделей ранее было возбуждено уголовное дело «об оправдании военной агрессии России против Украины» из-за песни о «пробуждении Матушки-Руси»‎, спетой в одном из храмов Киево-Печерской Лавры.

Генпрокуратура Украины сообщила, что в Орехове, Запорожской области, 22 ноября обстрелян пункт выдачи гуманитарной помощи. Пункт располагался в местной школе. Один работник пункта погиб, две женщины получили ранения. В российском Минобороны не комментировали удар.

В Белгородской области в Шебекино под обстрелом погибла женщина, а в селе Староселье на неустановленном снаряде подорвалась супружеская пара. Губернатор региона Вячеслав Гладков сказал также, что удар пришелся и на территорию госпиталя «Ветеранов войн». Здесь пострадавших нет.

Росгвардейцы не могут добиться увольнений — потому что идет мобилизация. Соответствующий внутренний документ опубликовал адвокат Максим Гребенюк в канале «Военный омбудсмен»‎. В нем сказано, что «контракты продолжают свое действие до окончания частичной мобилизации». Сейчас, отмечают в Росгвардии, «действие Указа Президента не приостановлено, период частичной мобилизации не окончен».

Президент России Владимир Путин говорил, что мобилизация закончилась еще в конце октября. Но указ об этом он не издал. Он говорил, что посоветовался с юристами и они не нашли необходимости в таком документе.

Больше 20 мобилизованных из Мордовии не вернулись в учебный центр после увольнительных. Они должны были проходить подготовку в Ульяновске, где бунтовали мобилизованные из Чувашии, пишет «7*7»‎. Возможно, против них будут возбуждены уголовные дела.

Украина возбудила уголовное дело о имитации сдачи в плен российских военнослужащих в Макеевка. Подобное поведение для атаки расценивается как вероломство и может быть признано нарушением законов и обычаев войны.

Госдума сегодня приняла заявление о расстреле российских военнопленных. Депутаты призвали все парламенты мира осудить действие украинских военнослужащих. Российский СК расследует дело о жестоком обращении с военнопленными и убийстве.

В Крыму введен «желтый»‎, высокий уровень террористической опасности в нескольких городах. По словам главы региона Сергея Аксенова, особый режим будет действовать в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах. Также «желтый уровень»‎ распространяется на несколько министерств.

Украина вернула 33 тела погибших 22 ноября, сообщили в Министерстве временно оккупированных территорий. Всего с начала работы в страну вернули тела 721 погибшего.

Разведка Британии пишет, что ВСУ могут атаковать порт Новороссийск в Черном море. О нападении на нефтяной терминал недалеко от порта сообщали 18 ноября несколько СМИ. В том же районе находится база Черноморского флота России. По мнению спецслужбы, после украинского удара по базе Черноморского флота в Севастополе, сюда перенаправили значительную часть морских сил. Российское командование обеспокоено возможным нападением на базу, но скорее всего Украина не будет демонстрировать свои возможности. Порт Новороссийск сейчас может стать еще одним вызовом для Черноморского флота: после крушения крейсера «Москва»‎, возможная потеря флотилии в Новороссийске еще больше подорвет и без того ослабленное морское влияние России в Черном море.

Аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что по данным украинской разведки, российские спецслужбы планируют атаки под ложным флагом на критически важные объекты инфраструктуры Беларуси. Однако такая попытка вряд ли заставит белорусских военных вступить в бои в Украине. Это связано прежде всего с тем, что участие Беларуси в конфликте может создать угрозу для выживания режима президента Александра Лукашенко.

Они также оценили возможный ущерб Запорожской АЭС. В МАГАТЭ говорили, что риск ядерной катастрофы остается, призывали немедленно прекратить обстрелы и создать безопасную зону вокруг ЗАЭС. Однако после эксперты организации говорили, что критических повреждений нет. Глава «Росатом» Алексей Лихачев также предупредил о ядерной катастрофе на ЗАЭС.

По мнению аналитиков, российские силы организовали нападения на ЗАЭС под ложным флагом. А наибольшая угроза сейчас — для хранилищ отработавшего ядерного топлива, которые могут привести к утечке радиоактивных материалов и вызвать радиологическую катастрофу в случае компрометации. Постоянная ядерная риторика от России, по мнению ISW — часть более широкой информационной операции, направленной на то, чтобы подорвать поддержку Украины.



