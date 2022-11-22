В Севастополе сработала система ПВО

Назначенный российскими властями губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил о работе системы противовоздушной обороны в небе над городом. По его словам, в настоящее время идет атака беспилотников.

«Идет атака беспилотников. По предварительной информации два БПЛА уже сбито. Все силы и службы находятся в боевой готовности», — написал он в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, гражданские объекты в результате атаки не повреждены. О пострадавших также не сообщается.

Ранее о звуках взрывов сообщили жители Севастополя, Евпатории, Балаклавы, Новофедоровки и других населенных пунктов Крымского полуострова.

После атаки беспилотников на корабли Черноморского флота Развозжаев запретил съемку и публикацию фото и видео работы системы ПВО в городе. Также было принято решение закрыть доступ к прямым трансляциям с городских камер видеонаблюдения. По словам чиновника, запрет продлится до окончания действия «желтого» уровня террористической опасности в регионе.

