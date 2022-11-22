В Украине возбудили уголовное дело из-за видео с расстрелом российских военнопленных

В Украине возбудили уголовное дело из-за видео с предполагаемым расстрелом российских военнопленных. В офисе генпрокурора Украины заявили, что те имитировали сдачу в плен и открыли огонь по украинским военным.

«По результатам мониторинга СМИ стало известно, что в с. Макеевка Луганской области российские военные, имитируя сдачу в плен к военнослужащим ВСУ, открыли огонь по украинским защитникам. Такие деяния запрещаются интернациональным гуманитарным правом», — говорится в сообщении прокуратуры.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее в Telegram-каналах распространились два видео, на которых, предположительно, запечатлена внесудебная казнь над российскими военными в Макеевке в ЛНР. На первом вооруженные люди в военной форме с желтыми повязками укладывают пленных на землю, после чего звучат выстрелы. На этом видео обрывается. На втором видео видны тела 12 погибших человек, которые лежат на земле в том же месте и в тех же позах.

Журналисты The New York Times подтвердили подлинность видео, на котором убивают российских военнопленных. Минобороны России настаивает, что их расстреляли украинские военнослужащие. ООН и Киев сообщили, что изучат видео.

Эксперт по военным Ива Вукушич отметила, что если их действительно убили украинские военные, то возможно их действия были правомерными. По записи нельзя точно установить, были ли россияне убиты в ходе перестрелки. Если перестрелка при сдаче в плен действительно была, то действия стрелка можно расценить как «вероломство», поскольку Женевская конвенция запрещает имитировать капитуляцию для нанесения удара по противнику.