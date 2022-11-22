В Москве завтра начнут рассматривать дело о «фейках»‎ против Ильи Яшина*

В Telegram-канале Ильи Яшина* сообщается, что завтра Мещанский суд начнет рассмотрение по существу уголовного дела «о фейках про армию».
«Завтра Мещанский суд начнет рассмотрение по существу моего уголовного дела по статье «о военной цензуре». Странная история, согласитесь? Уже почти девять месяцев люди погибают по вине Путина, а судят почему-то не его, а меня», — говорится в канале политика.
Заседание назначено на 15:00. Дело будет рассматривать судья Оксана Горюнова.
«Вообще по именам дело выглядит солидно: возбуждал его начальник Главного управления СКР с генеральскими погонами, вели трое «особо важных» следователя, а обвинение утверждал 1-й заместитель генерального прокурора РФ. Но гора родила мышь — дело получилось совершенно пустое, позорное и за километр воняющее политикой. В ходе процесса мы это убедительно докажем и превратим суд в антивоенную трибуну», — добавил Яшин.
*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом».