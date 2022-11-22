В Москве завтра начнут рассматривать дело о «фейках»‎ против Ильи Яшина*

В Telegram-канале Ильи Яшина* сообщается, что завтра Мещанский суд начнет рассмотрение по существу уголовного дела «о фейках про армию»‎.

«Завтра Мещанский суд начнет рассмотрение по существу моего уголовного дела по статье «о военной цензуре». Странная история, согласитесь? Уже почти девять месяцев люди погибают по вине Путина, а судят почему-то не его, а меня»‎, — говорится в канале политика.

Заседание назначено на 15:00. Дело будет рассматривать судья Оксана Горюнова.

«Вообще по именам дело выглядит солидно: возбуждал его начальник Главного управления СКР с генеральскими погонами, вели трое «особо важных» следователя, а обвинение утверждал 1-й заместитель генерального прокурора РФ. Но гора родила мышь — дело получилось совершенно пустое, позорное и за километр воняющее политикой. В ходе процесса мы это убедительно докажем и превратим суд в антивоенную трибуну»‎, — добавил Яшин.

*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом».