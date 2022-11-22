«Важные истории»*: завербованного в ЧВК «Вагнер» заключенного наградили орденом Мужества

Завербованный в ЧВК «Вагнер» заключенный Константин Киселев, осужденный за убийство двух женщин, награжден орденом Мужества за то, что оказался единственным выжившим после артобстрела. Об этом сообщают «Важные истории»*.

О том, что Киселева отметили орденом Мужества, «Важным историям»* рассказал источник, знакомый с женой экс-заключенного и связанный с ИК-6 в Марий-Эл, где тот отбывал наказание. Собеседник издания утверждает, что награду наемнику вручал лично основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В видео, которое супруга Киселева отправила его бывшим сокамерникам, тот рассказывает, что стал командиром группы после того, как вернулся с передовой. Он остался единственным выжившим после артобстрела.

В сентябре 2017 года Киселева приговорили к 9,5 годам лишения свободы по статьям об убийстве и о причинении смерти по неосторожности. Будучи пьяным и находясь в гостях, он избил одну женщину палкой и нанес ей смертельное ножевое ранение. После этого он расправился с свидетельницей преступления, задушив ее.

*«Важные истории» Минюст РФ считает «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».