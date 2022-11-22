Российским контрактникам отказывают в увольнении из-за продолжающейся мобилизации

Российским военным, проходящим службу по контракту, отказывают в увольнении по причине «неоконченного периода частичной мобилизации». Это следует из внутреннего документа Росгвардии, опубликованного в Telegram-канале адвоката Максима Гребенюка.

«Касается действующих военнослужащих, которые ждут увольнения. Пока можете не ждать. «Действие указа не приостановлено, период частичной мобилизации не окончен», — указал Гребенюк.

По мнению адвоката, уволиться со службы в судебном порядке смогут лишь те военные, срок контракта у которых истек до 21 сентября 2022 года — даты, когда Владимир Путин подписал указ о «частичной» мобилизации. Несмотря на то, что власти объявили призывную кампанию завершенной, президент России отказался издавать соответствующий указ.

Ранее стало известно, что добровольцев из батальона «Алга», сформированного по инициативе властей Татарстана, отказываются отпускать домой, несмотря на истечение срока их контрактов. Командование также сослалось на «частичную» мобилизацию.