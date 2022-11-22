Число погибших при землетрясении в Индонезии выросло до 268

В результате землетрясения на острове Ява в Индонезии погибли по меньшей мере 268 человек, более 1000 пострадали, еще 151 — числится без вести пропавшим. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей службы помощи пострадавшим.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в самой густонаселенной провинции Индонезии в понедельник днем, 21 ноября. Его эпицентр был расположен в городе Чианджур, расположенном примерно в 75 километрах к юго-востоку от столицы Джакарты. Глубина толчков составила 10 километров.

В агентстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что более тысячи человек получили ранения, 58 тысяч — были эвакуированы. Повреждения получили около 22 тысяч домов — район, где произошло землетрясение, густонаселен и подвержен оползням. Кроме того сообщается, что многие из пострадавших — дети, которые на момент происшествия находились в школах.