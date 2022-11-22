Украина вернула тела 721 бойца

UPD: Данные ведомства о числе погибших украинских военных, чьи тела были возвращены на родину, изменились. В министерстве утверждают, что Украина вернула останки 721 бойца.

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Украина с начала боевых действий вернула тела 690 погибших военных, останки 33 из них были переданы родственникам во вторник. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Состоялась передача тел военнослужащих, которые отдали свои жизни за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 33 защитников», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Операция проводилась при участии Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины. По его словам, Киев продолжает переговоры с Москвой о передаче тел.