Мобилизованные устроили массовую драку в ночном клубе в Кемеровской области

Мобилизованные устроили массовую драку в ночном клубе Юрги в Кемеровской области. Инцидент подтвердили в городской мэрии, уточнив, что участниками потасовки стали призывники из Иркутской области.

«По сведениям администрации Юргинского городского округа, правоохранительные органы проводят проверку. Установлено, что участниками инцидента были мобилизованные из Иркутской области», — сообщили «Сибдепо» в пресс-службе администрации Юргинского городского округа.



Baza утверждает, что инцидент произошел 19 ноября в заведении «Грабли». В драке принимали участие около десяти человек, в ход пошли столы и стулья, один из призывников был госпитализирован. По данным Telegram-канала, потасовке предшествовал конфликт с местными жителями. Что именно стало его причиной, пока неизвестно.

