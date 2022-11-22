Открывшему стрельбу в военкомате Усть-Илимска продлили заключение под стражей до 26 февраля

Кировский районный суд Иркутска продлил до 26 февраля меру пресечения в виде заключения под стражей Руслану Зинину — жителю Усть-Илимска, открывшему стрельбу в городском военкомате и ранившему комиссара Александра Елисеева. Об этом сообщается в Telegram-канале «Зона солидарности».

По данным правозащитников, в зал суда пустили лишь мать обвиняемого — Марину Зинину. Как сообщает Telegram-канал «Иркутск анархистский», здание суда было оцеплено полицией, а пришедших на заседание спрашивали, откуда им стало известно о процессе.

Инцидент со стрельбой в здании военного комиссариата в Усть-Илимске произошел 26 сентября. 25-летний Руслан Зинин открыл огонь и ранил военкома Александра Елисеева. До этого Зинин задавал комиссару вопросы о погибшем друге. Глава призывной комиссии получил тяжелое ранение и был доставлен санитарным бортом в Иркутск для дальнейшего лечения.

На прошлой неделе «Тайга.инфо» опубликовала открытое письмо Зинина, которое было написано еще 5 октября. В нем молодой человек рассказал о мотивах преступления, а также раскаялся в содеянном.