Младшего сына отставного чеченского судьи Янгулбаева внесли в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил Байсангура Янгулбаева* — младшего сына отставного судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева — в реестр «террористов и экстремистов». Об этом свидетельствуют данные с сайта ведомства.

Как следует из реестра Росфинмониторинга, 24-летнего Байсангура Янгулбаева обвиняют в преступлении по экстремистской статье. Ранее также стало известно о внесении в список «террористов и экстремистов» его старшего брата Ибрагима Янгулбаева*, который является создателем и одним из руководителей чеченского оппозиционного движения 1ADAT**. Само движение, выступающее критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова и его приближенных, внесено Минюстом РФ в реестр «экстремистских организаций».

Почти вся семья Янгулбаевых сейчас находится за границей, кроме матери — Заремы Мусаевой. Жена бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева с 1 февраля находится в СИЗО Грозного по делу о нападении на силовика. 20 января чеченские полицейские силой увезли ее из Нижнего Новгорода. У Мусаевой диагностирован диабет. Во время выступления в суде 11 февраля она жаловалась на серьезные проблемы со здоровьем и просила перевести ее под домашний арест.

*Байсангур и Ибрагим Янгулбаевы внесены в реестр «террористов и экстремистов».

**1ADAT внесен в список «экстремистских организаций».