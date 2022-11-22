Супружеская пара подорвалась на мине в Белгородской области

Два человека погибли в селе Староселье Белгородской области, подорвавшись на боеприпасе неустановленного образца. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца. Все необходимые следственные мероприятия проводятся, в том числе чтобы разобраться, как данная семья оказалась в селе. Напомню, что с 27 октября на территории данного муниципалитета введен режим ЧС», — говорится в сообщении.⠀

Еще одна мирная жительница погибла при обстреле Шебекино, рассказал Гладков. По его словам, женщину отбросило взрывной волной, в результате чего та получила черепно-мозговую травму. Она скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу.