Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в невыполнении обязательств «по очистке» сирийских регионов от курдских вооруженных формирований в рамках соглашения от 2019 года. Об этом он сказал журналистам в самолете по возвращению из Катара.

«У нас также есть договоренность с российской стороной в Сочи в 2019 году. На них лежит ответственность за очистку региона от террористов. К сожалению, хотя мы неоднократно напоминали им об этом, они этого не сделали и не делают», — приводит издание Daily Sabah слова турецкого лидера.

Речь идет о меморандуме, подписанном Россией и Турцией в октябре 2019 года в Сочи. Документ содержит 10 пунктов по «обеспечению безопасности» в Сирии — в частности, о вводе подразделений российской военной полиции на территорию страны для вывода курдских отрядов на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Эрдогана, сказал, что Россия «с пониманием и с уважением относится к обеспокоенности Турции в связи с обеспечением собственной безопасности». При этом он отметил, что Москва и Анкара имеют разногласия по данному вопросу, которые «неоднократно обсуждались двумя президентами».