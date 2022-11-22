Россия потеряла 90% нефтяного рынка Северной Европы в преддверии санкций

Россия потеряла 90% нефтяного рынка Северной Европы за две недели до вступления в силу санкций на поставки российского топлива в ЕС. На это обратило внимание агентство Bloomberg, которое отслеживает объемы поставок нефти из России.

Как обращает внимание Bloomberg, до вступления в силу санкций ЕС осталось еще две недели, а их объемы рухнули до нового минимума. Москва потеряла 90% своей доли на рынке северных стран блока, на который ранее приходились поставки с балтийских и арктических терминалов. Поставки опустились до уровня 95 тысяч баррелей в сутки (против 1,2 млн баррелей в день, которые Россия экспортировала до февраля). Транзит в настоящее время осуществляется только в Нидерланды.

Совокупный уровень экспорта нефти из России также обновил своей антирекорд — по оценкам агентства, он составляет 2,67 млн баррелей в сутки. Основными покупателями российской нефти стали «дружественные» Китай, Индия и Турция, на которые приходится 2,45 млн баррелей нефти в сутки (91,7% экспорта).

Доходы России от экспорта нефти также обновили минимум с начала текущего года. В период с 11 по 18 ноября поставки топлива принесли России лишь 109 млн долларов, в то время как среднее значение за месяц опустилось до 127 миллионов долларов. Как отмечает Bloomberg, это связано не только с сокращением объема продаж, но и с решением Минфина установить минимальное значение экспортной пошлины на уровне 5,83 долларов за баррель.