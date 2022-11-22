В Москве отправили под домашний арест полковника Генштаба, потребовавшего от военкома взятку стиральной машиной

235-й гарнизонный военный суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест полковника Генштаба ВС РФ Ивана Мертвищева, ответственного за призыв на военную службу. Как пишет «Коммерсант», его обвинили в получении взятки стиральной машиной от военного комиссара Объединенного военного комиссариата (ОВК) района Раменки.

По данным «Коммерсанта», в связи с началом осенней призывной кампанией Мертвищев позвонил в Объединённый военный комиссариат Раменского района Москвы и предупредил о проверке. Он «дал недвусмысленно понять», что недоволен тем, как идет набор призывников, и он «найдёт, к чему придраться», даже если с документацией все в порядке. В качестве решения проблемы он предложил офицеру купить ему стиральную машину за 70 тысяч рублей. Военком сделал вид, что согласен, но сам обратился в департамент военной контрразведки (ДВКР) ФСБ и заявил о вымогательстве.

ФСБ взяла под контроль ход переговоров о покупке той или иной модели стиральной машины. После того как техника была куплена, военный комиссар сказал Мертвищеву, что тот может приехать за своим заказом. Сотрудники спецслужбы задержали полковника непосредственно при получении взятки. Свою вину ответственный за военный призыв полностью признал.