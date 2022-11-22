Пригожин заявил, что вложил в предвыборную кампанию Беглова до двух миллиардов рублей

Олигарх и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вложил в избирательную кампанию губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова до 2 миллиардов рублей и в ответ на «спонсорскую помощь» надеялся получить крупные инфраструктурные проекты. Об этом он рассказал изданию «Невские новости», которые входят в группу «Патриот», возглавляемую самим бизнесменом.

Пригожин рассказал, что в разгар предвыборной кампании собрал большую группу политологов и экспертов — примерно из 300 человек — которые должны были помочь Беглову. По словам бизнесмена, лично он предложил Беглову «открыть город для инвесторов, снять дополнительные ограничения для бизнеса, снять бюрократические процедуры и так далее», чтобы сделать из Петербурга «комфортный современный город».

«И не буду лукавить, Беглов говорил о том, что он готов на все что угодно для того, чтобы улучшить жизнь петербуржцев. Кто бы мог предположить тогда, что все, что ему было нужно — это 60 % голосов», — рассказал Пригожин «Невским новостям».

Олигарх признался, что знаком с главой Петербурга еще с 2000-х годов, и его «разочарование в нем постепенно росло, но надежда оставалась». По словам Пригожина, на выборах губернатора 2019 года он не отдавал свой голос за Беглова — якобы «чтобы не было стыдно».



«Не знаю, если бы я не помогал Беглову, было бы лучше или хуже. Может быть, было бы и лучше. И, честно сказать, я испытываю чудовищное чувство вины за это перед горожанами, потому что, может быть, они бы его тогда не выбрали», — сказал бизнесмен.

«Помощь» Пригожина заключалась в том, что он вложил в избирательную кампанию Беглова до 2 миллиардов рублей. Бизнесмен рассказал, что перед выборами, которые проходили в 2019 году, «один важный человек» сказал ему, что он может тратить на кампанию столько денег, сколько понадобится. Он обещал вернуть всю сумму, однако, как утверждает Пригожин, этого так и не произошло.

После того как были объявлены результаты выборов, Пригожин якобы пришел к Беглову, чтобы обсудить ряд проектов, направленных на развитие Санкт-Петербурга. Бизнесмен планировал заняться проектами строительства производственного кластера в районе заброшенной промзоны «Горская» и 61 транспортно-пересадочного узла (ТПУ). По его словам, стоимость второго проекта оценивалась в 186 млрд рублей. Олигарх утверждает, что был готов вложить в него свои деньги.

Пригожин рассказал, что представил проект по строительству ТПУ на Петербургском экономическом форуме в июне 2021 года. После этого Беглов, который видел презентацию, предложил Пригожину подписать проект «в другом виде» либо затрагивать не все ТПУ. По словам Пригожина, это привело к ухудшению их отношений.

«Я не мог понять, что случилось. Позже я узнал, что эти ТПУ в тот же день были распределены между близкими и друзьями Беглова», — цитируют «Невские новости» Пригожина. Он заявил, что после этой встречи Беглова не видел. Сейчас, по словам Пригожина, ТПУ продаются «в основном за наличку, различными мутными людьми, с мутными схемами».

Публичный конфликт между Пригожиным и Бегловым длится уже около двух лет. Нападки со стороны бизнесмена возобновились в конце октября. Миллиардер заявил в Генпрокуратуру о том, что Беглов «создал преступное сообщество с целью разграбления госбюджета», а позже попросил надзорный орган проверить его по статье о госизмене