Родственники в 15 регионах протестуют против отправки мобилизованных на фронт

«Верстка»‎ выяснила, что против отправки мобилизованных на фронт протестуют в 15 регионах. Массово обращаться в военные ведомства и к региональным властям они начали в конце октября.

Родные требуют, чтобы резервистов вывозили с линии фронта и обеспечили всем необходимым: о плохом снабжении рассказывали и военные с первых дней боев в Украине.

Самые заметные протесты были в Курской и Воронежской областях. Организовались жители большинства регионов Центральной России, в Татарстане, Томской области и в других регионах.

Судя по информации от родных, самая тяжелая обстановка у мобилизованных в Сватовском районе Луганской области. ASTRA нашла семь подвалов в «ЛНР»‎, куда свозят отказавшихся участвовать в боях резервистов. Им угрожают уголовными делами и расстрелом.