The Guardian: российские войска сжигали тела погибших на городской свалке в Херсоне

Журналисты The Guardian опубликовали репортаж из Херсона. По их информации российские военные сжигали тела погибших на городской свалке: на ней до сих пор можно найти российские флаги, мундиры, каски.

Местные жители и работники свалки говорят о том, что свалку сделали запретной зоной летом. Причиной секретности было то, что российские войска сбрасывали тела своих павших собратьев, а затем сжигали их.

По словам местных жителей, после обстрелов ВСУ к свалке съезжались российские грузовики с черными мешками, которые затем поджигали. Они считают, что русские так избавлялись от тел своих солдат, погибших во время ожесточенных боев. О том, были ли в мешках гражданские, местные жители не знают.

Украинские власти заявили, что не могут комментировать эти утверждения.

Фото: российские каски на свалке в Херсоне/The Guardian.