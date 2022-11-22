Госдума приняла заявление в связи с расстрелом российских военнопленных

Госдума приняла заявление по поводу появившегося на прошлой неделе видео с расстрелом российских военных предположительно бойцами ВСУ при сдаче в плен в Макеевке.

Российские депутаты призвали парламентариев мира осудить это преступление, отказаться от поддержки Украины, которая толкает мир к катастрофе.

«Депутаты Государственной Думы призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей», — подчеркивается в заявлении.

Следственный комитет России завел уголовное дело об убийстве и жестоком обращении с военнопленными. Проверить видео планируют Украина и ООН. The New York Times вчера опубликовала расследование о том, что видео подлинное. Медики подтвердили убийство российских военных, однако эксперты по военным преступлениям не смогли однозначно ответить, было ли это преступлением ВСУ: возможно российские солдаты имитировали сдачу в плен, чтобы атаковать. Подобные симуляции также приравниваются к военному преступлению в соответствии с международным правом.