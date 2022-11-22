Суд отклонил апелляцию Андрея Пивоварова* на приговор

Как сообщила «Команда Пивоварова»‎, экс-главе «Открытой России»‎* Андрею Пивоварову* оставили в силе июльский приговор на четыре года колонии. Суд признал его виновным в участии в деятельности «нежелательной организации»‎ (ст.284.1 УК РФ).

Апелляцию рассматривал Краснодарский краевой суд. Помимо срока в колонии, Пивоваров* лишен права заниматься общественно-политической деятельностью сроком на восемь лет.

На момент его ареста «Открытая Россия»‎* была ликвидирована.

*«Открытую Россию» российские власти считают «нежелательной организацией»‎.

*Андрея Пивоварова Минюст России считает «иностранным агентом»‎.