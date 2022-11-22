Суд отклонил апелляцию Андрея Пивоварова* на приговор

Как сообщила «Команда Пивоварова», экс-главе «Открытой России»* Андрею Пивоварову* оставили в силе июльский приговор на четыре года колонии. Суд признал его виновным в участии в деятельности «нежелательной организации» (ст.284.1 УК РФ).
Апелляцию рассматривал Краснодарский краевой суд. Помимо срока в колонии, Пивоваров* лишен права заниматься общественно-политической деятельностью сроком на восемь лет.
На момент его ареста «Открытая Россия»* была ликвидирована.
*«Открытую Россию» российские власти считают «нежелательной организацией».
*Андрея Пивоварова Минюст России считает «иностранным агентом».