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#Новости

Суд полностью оправдал Юлию Цветкову*

22.11.2022

Об этом сообщила ее мать

Мать Юлии Цветковой* Анна Ходырева сообщила, что ее дочь полностью оправдали. 

Художницу и активистку Юлию Цветкову полностью оправдали по реабилитирующим основаниям в первый раз 15 июля 2022 года. Решение тогда вынес Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре.

Речь идет об уголовном деле о распространении порнографии в паблике «Монологи вагины», где активистка и другие художницы публиковали свои рисунки. Обвинение просило для нее три года и два месяца колонии. 



*Юлию Цветкову Минюст России считает «иностранным агентом».

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