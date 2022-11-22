Суд полностью оправдал Юлию Цветкову*

Мать Юлии Цветковой* Анна Ходырева сообщила, что ее дочь полностью оправдали.



Художницу и активистку Юлию Цветкову полностью оправдали по реабилитирующим основаниям в первый раз 15 июля 2022 года. Решение тогда вынес Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре.

Речь идет об уголовном деле о распространении порнографии в паблике «Монологи вагины», где активистка и другие художницы публиковали свои рисунки. Обвинение просило для нее три года и два месяца колонии.





*Юлию Цветкову Минюст России считает «иностранным агентом».