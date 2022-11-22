Российского военнослужащего будут судить в Черниговской области

Генпрокуратура Украины сообщила, что в Черниговской области будут судить российского военнослужащего. Его обвинили в нарушении законов и обычаев войны.

По данным Генпрокуратуры, российский военнослужащий 26 февраля 2022 года ехал в бронетехнике по центру села Крупичполе Прилуцкого района. На своем пути он заметил гражданский автомобиль, который остановился, уступив место боевой технике. В машине были женатая пара, их дочь и зять.

Военнослужащий открыл огонь по машине и пассажирам. Мать умерла, а остальные члены семьи получили различные ранения.

Генпрокурор Украины Андрей Костин сообщал на прошлой неделе, что в Украине осудили уже 12 российских военнослужащих, в отношении 60 человек закончены расследования, 17 из них находятся в украинском плену. Всего Генпрокуратура Украины зарегистрировала больше 43 тыс. уголовных дел против российских военных.