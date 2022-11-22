Губернатор Белгородской области опубликовал фото строительства «засечной черты»‎

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фото строительства «засечной черты»‎.

О начале работ он сообщил вчера. Сегодня на фото видны противотанковые бетонные сооружения и рвы.

«Мы готовимся к различным вариантам, поэтому начиная с апреля и занимаемся достаточно активно укреплением рубежей в рамках своих полномочий. Я бы говорил о формировании белгородской засечной черты, потому что это привычное для нас понятие. Белгородская область всегда стояла на рубеже и защите интересов государства российского, поэтому это продолжается и сейчас», — сказал он.

Ранее о строительстве защитных сооружений в регионе и подготовке ополченцев сообщала ЧВК «Вагнер»‎.