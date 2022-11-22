СБУ проводит обыски в Киево-Печерской Лавре

СБУ проводит обыски на территории Киево-Печерской Лавры. Территория храма оцеплена. В СБУ сообщили, что целью обысков является «недопущение использования Лавры как ячейки «русского мира»‎.

Спецслужба назвала обыски «контрразведывательными мерами безопасности»‎. В них участвует также нацполиция и нацгвардия. Обыски проводят «в рамках системной работы СБУ по борьбе с подрывной деятельностью российских спецслужб в Украине»‎.

Помимо этого СБУ проверяет Лавру на размещение диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, оружия. На территории, по их данным, могут быть запрещенные предметы. Находящихся в Лавре лиц проверяют на причастность к антиправительственной деятельности.

Неделей ранее было возбуждено уголовное дело «об оправдании военной агрессии России против Украины» из-за песни о «пробуждении Матушки-Руси»‎, спетой в одном из храмов Киево-Печерской Лавры.

Фото: СБУ