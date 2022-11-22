WP: из Associated Press уволили автора заметки о падении российских ракет в Польше

The Washington Post сообщила, что из агентства Associated Press уволили 35-летнего корреспондента Джеймса Лапорту, который написал заметку о попадании российских ракет на территорию Польши. Он сослался на высокопоставленного сотрудника разведки США.

Новость о падении на территории Польши двух российских ракет появилась 15 ноября и быстро разошлась по всему миру, нагнетая опасения по поводу эскалации конфликта из-за удара по территории НАТО.

После появилась информация о том, что ракеты могли быть украинскими — в том районе работала ПВО, которая отражала массированный российский удар. Ракета на самом деле была одна, а не две, как сообщало AP. Германия передаст Польше свои системы ПВО для защиты от возможных происшествий.

Внутренняя переписка редакции показала, что у редакторов не было единого мнения о том, стоит ли доверять одному источнику. Один из редакторов предлагал перепроверить информацию у польской и украинской стороны. А другой редактор считал, что сотрудник американской разведки в таком вопросе ошибаться не может. Сам журналист сказал, что источник был перепроверен другим сотрудником редакции, но оказалось, что тогда речь шла о другом материале.