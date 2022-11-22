В ЕС опасаются эскалации конфликта Сербии и Косово

Вчера президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти провели переговоры. Но соглашения стороны так и не достигли. В ЕС опасаются эскалации конфликта.

Спор между Сербией и Косово обострился летом. Косово планирует штрафовать сербов, которые не меняют автомобильные номера, полученные до 1999 года, когда Косово было в составе Сербии, на новые, косовские. Сербы в Косово составляют меньшинство и живут преимущественно на севере. Пока по просьбе США и ЕС решение о введении штрафов отложено на 48 часов, сообщил Альбин Курти в Twitter.

В ЕС предлагали компромиссное решение. Reuters сообщил, что встреча прошла в Брюсселе. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель рассказал журналистам, что обсуждение продолжалось несколько часов.

«После многочасовых обсуждений… обе стороны не пришли к соглашению. Я думаю, что на сторонах обоих лидеров лежит важная ответственность за провал переговоров сегодня и за любую эскалацию и насилие, которые могут произойти на местах в последующие дни», — сказал Боррель.

«По непонятным мне причинам мы не смогли достичь никаких договоренностей. Сербская сторона была абсолютно конструктивной, мы принимали по 10 раз измененные тексты, но албанская сторона ни одной секунды не хотела принимать ничего, они всегда хотели добавить что-нибудь такое, что невозможно», — сказал Вучич.

По его словам, ситуация на грани конфликта, Приштина послала на север региона весь косовский спецназ, передает издание Blic.rs. Миротворческие силы НАТО остаются в Косово и «проявляют бдительность»‎. Генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг призвал избежать эскалации.

Курти сказал, что готов провести дальнейшие встречи для нормализации отношений между Белградом и Приштиной, и не только для решения одного вопроса.

«Мы не можем быть безответственными и не относиться к актуальным вопросам... Мы не можем превращаться в руководителей государств, которые занимаются только автомобильными номерами и не говорят, как нормализовать свои отношения»‎, — заявил прессе Курти.