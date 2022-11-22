В Алтайском крае опубликовали извинения мобилизованного с позывным «Яндекс». Он жаловался на плохое обеспечение, но теперь он сказал, что «неправильно понял командование»‎, пишет «Тайга.Инфо»‎*.

Мужчина говорил, что мобилизованных недостаточно обеспечивают, и ему пришлось покупать самостоятельно все обмундирование. Он также говорил, что на полигонах велась недостаточная подготовка.

«Неправильно понял командование, недопонял, где-то мы стояли в очереди на какое-то вещевое довольствие. Вещевое довольствие получил в полном масштабе, новенькое, удобненько. Получил каску, оружие — все в полном объеме мной получено. Поспешные выводы сделал и прошу меня простить и понять, так как ситуация сложная и все мы очень переживаем и хотим вернуться домой», — сказал мужчина на видео.

*«Тайгу.Инфо»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.