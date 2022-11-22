Дети чиновников в Дагестане не пришли в военкоматы по осеннему призыву

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в военкоматы в рамках осенней призывной кампании не пришли дети большинства чиновников.

«Налицо — попытка уклониться от срочной военной службы. Почему для одних служба в армии — обязанность, а у других есть какие-то привилегии только потому, что их папы и мамы занимают хорошие должности? У меня, генерал-полковника, близкие должны служить, а ваши — нет?»‎ — возмутился Меликов в своем Telegram.

Он поручил уточнить информацию о том, у кого были объективные причины для отсрочки. Тем, кто пытается «отмазать»‎ детей от армии он посоветовал уходить из органов власти.