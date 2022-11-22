Касым-Жомарт Токаев официально выиграл президентские выборы в Казахстане. ЦИК сообщил, что он набрал 81,31% голосов. «Коммерсант»‎ пишет, что он обещал быть очень мирным и абсолютно многовекторным, что может ухудшить отношения с Москвой.

Токаев останется президентом на семилетний срок. Конкурентов у него, фактически, не было: оппонентами были кандидаты без четкого политического прошлого. «Второй результат»‎ на выборах оказался у «кандидата»‎ «против всех»‎ — за этот вариант проголосовали 5,8% избирателей.

Наблюдатели ОБСЕ отмечали ограниченную политическую конкуренцию, ограничение свободы слова в стране, отсутствие возможности проводить мирные собрания. Отрицательно они оценили и процесс подсчета голосов после выборов.

«Подсчет голосов оцениваем отрицательно. Так как есть примеры того, что некоторые наблюдатели не могли открыто наблюдать за ним»,— заявила глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Урсула Гацек

В последнее время Казахстан все больше отдаляется от Москвы. Токаев провел несколько реформ, которые задекларировали курс на демократизацию страны. После выборов этот курс может продолжиться.

«Самое главное, в нашей стране не будет монополии на власть. Это очень важно»,— сказал после выборов Токаев.

По его словам, Казахстан будет проводить многовекторную, мирную внешнюю политику. Такой настрой — дружить со всеми — не очень нравится Москве.